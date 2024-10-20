В квартире красноярского адвоката взорвался компьютер

Однако в этот же самый момент в доме, по неофициальным данным, из-за аварийного режима работы электропроводки начался пожар. Возгорание возникло в однокомнатной квартире на седьмом этаже.
«Утром в пятом подъезде загорелся счетчик, но его быстро потушили общими силами, а вечером было более серьезное возгорание, которое также произошло из-за электриков», — утверждает жительница дома Ирина Литвинина.
Жильцы дома также жаловались, что у них вышли из строя многие электроприборы, в том числе и холодильники, и электроплиты.
Ранее стало известно, что сотрудники МЧС спасли из дома в микрорайоне Зеленая Роща 30 человек, в том числе пятерых детей. Двое человек нуждались медицинской помощи. Пожар удалось локализовать, а затем потушить.