В квартире красноярского адвоката взорвался компьютер

Стали известны подробности пожара в красноярской многоэтажке, о котором сообщалось ранее в субботу 19 октября. В этом доме у известного красноярского адвоката Александра Федорова взорвался компьютер. Как рассказал «РГ» сам юрист, в этот момент ПК был включен в сеть, как и многие другие электроприборы в жилище. В результате инцидента адвокат не пострадал.