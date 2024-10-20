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В квартире красноярского адвоката взорвался компьютер

Стали известны подробности пожара в красноярской многоэтажке, о котором сообщалось ранее в субботу 19 октября. В этом доме у известного красноярского адвоката Александра Федорова взорвался компьютер. Как рассказал «РГ» сам юрист, в этот момент ПК был включен в сеть, как и многие другие электроприборы в жилище. В результате инцидента адвокат не пострадал.

Источник: МЧС РФ

Однако в этот же самый момент в доме, по неофициальным данным, из-за аварийного режима работы электропроводки начался пожар. Возгорание возникло в однокомнатной квартире на седьмом этаже.

«Утром в пятом подъезде загорелся счетчик, но его быстро потушили общими силами, а вечером было более серьезное возгорание, которое также произошло из-за электриков», — утверждает жительница дома Ирина Литвинина.

Жильцы дома также жаловались, что у них вышли из строя многие электроприборы, в том числе и холодильники, и электроплиты.

Ранее стало известно, что сотрудники МЧС спасли из дома в микрорайоне Зеленая Роща 30 человек, в том числе пятерых детей. Двое человек нуждались медицинской помощи. Пожар удалось локализовать, а затем потушить.

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