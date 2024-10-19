Житель Башкирии лишился миллиона рублей

Далее вновь поступил звонок от «ФСБ». Сотрудники предупредили, что заявки поступили якобы от жителя другого государства, который находится в розыске. Данные кредиты одобрены, но банк приостановил данные операции, так же пояснили, что для того, чтобы аннулировать данные кредиты, необходимо повторно подать заявку на кредит, получить его и погасить путем внесения наличных денежных средств через банкомат. Следом по указанию сотрудника банка, мужчина очистил все истории звонков и удалил все приложения мессенджеров. Для чего это делалось он не понимал, но выполнял всё, что ему говорили. По истечению нескольких дней ему перезванивает сотрудник банка. Там мужчина сообщил, что кредиты ему не одобрены. Еще через несколько дней, ему снова перезванивают те же сотрудники банка и объясняют, что от его лица оформлен кредит в сумме около 1 миллиона рублей. В ходе чего выяснилось, что гражданину нужно срочно найти нужную сумму и якобы закрыть кредит, что он и сделал. Обналичил все свои денежные средства и перевёл на счёт мошенников.