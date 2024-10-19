В Башкирии с начала октября в лесах заплутали 12 человек

С начала октября 2024 года в лесах Башкирии потерялись 12 человек. Как сообщили в пресс-службе госкомитета республики по ЧС, именно такое количество звонков с сообщениями о пропаже родных и близких поступило в Центр обработки вызовов Система-112.
Как известно, многие жители республики именно в сентябре-октябре чаще всего ходят за грибами в лес. Некоторые пренебрегают мерами предосторожности и теряются в лесу. Чтобы этого не произошло, спасатели экстренного ведомства предлагают всем любителям «тихой охоты» соблюдать простые и понятные рекомендации.
— Перед походом в лес сообщите близким о маршруте и времени возвращения, зарядите телефон перед выходом, реально оцените свое состояние здоровья и не ходите в одиночку. Единый номер экстренных служб — 112. Дозвонитесь даже при нулевом балансе, — подчеркнули в пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС.
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