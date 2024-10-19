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82-летнюю женщину ищут в Ростовской области

82-летняя жительница Ростовской области ушла из дома и не вернулась.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 19 октября 2024 года исчезла 82-летняя Нелля Комисьян (Костикова). Жительница донской столицы ушла из дома и не вернулась. Ориентировку опубликовали в группе VK поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 164 см, худощавое телосложение, седые волосы, темно-голубые глаза.

На момент пропажи была одета в темно-коричневую кофту с леопардовым принтом, черно-белые полосатые штаны, на ногах у женщины были синие шлепанцы.

Если вы видели Неллю Петровну или знаете, где она находится, нужно срочно позвонить по номерам 8 (800) 700−54−52 или «112».