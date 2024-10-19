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В возрасте 35 лет умер челябинский рэпер Трикопюшон

Стало известно о смерти андерграундного рэпера из Челябинска, выступавшего под псевдонимом Трикопюшон. Ему было 35 лет. По подозрению в убийстве артиста задержана женщина.

Информация о происшествии была опубликована в Telegram-канале СУ СК России по Челябинской области.

Пик популярности Трикопюшона пришелся на начало 2010-х, когда рэпер принимал участие в треках своих коллег «ОУ74», Pra (Killa'Gramm) и Энди Картрайта, с которым он дружил.

Публика также запомнила музыканта из-за того, что он стал единственным рэпером, не пришедшим на Versus Battle против Артема Татищевского.

Ранее стало известно о смерти бруклинского хип-хоп-исполнителя Касима Райана, известного под псевдонимом Ка.

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