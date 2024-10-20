Автоледи в нетрезвом состоянии стала виновницей ДТП в Алматы

Автомобиль марки Nissan Qashqai двигался по улице Курмангазы в восточном направлении.
После пересечения с улицей Назарбаева дорога раздевается. А по центру расположена небольшая аллея.
По невыясненным обстоятельствам, девушка направила автомобиль прямо на аллею.
На своем пути она снесла дорожный знак и врезалась в дерево, вырвав его с корнем.
На место аварии приехали сотрудники дорожной полиции, служба спасания города Алматы. Спасатели распилили упавшее дерево, так как оно частично перекрыло дорожное движение.
По словам очевидцев, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка увезли ее на медосвидетельствование.
По счастливой случайности в ДТП никто не пострадал.