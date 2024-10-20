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В Дагестане в результате лобового столкновения авто погиб пятилетний ребенок

В Дагестане в результате ДТП погиб пятилетний ребенок, трое взрослых пострадали. Об этом в субботу, 19 октября, сообщает управление республиканского МВД.

Источник: РИА "Новости"

«На 19=м км автодороги “Хасавюрт-Бабаюрт” в Хасавюртовском районе 37-летний житель Кизляра, управляя автомобилем Mercedes-Benz, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada под управлением 34-летнего жителя Бабаюртовского района», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

В результате аварии водитель Lada, его 32-летняя пассажирка и дети пяти и 12 лет были госпитализированы в больницу. Позднее пятилетний ребенок скончался.

Ранее, 13 октября, в Москве водитель такси сбил курьера, который передвигался на электровелосипеде. От полученных травм доставщик скончался на месте.