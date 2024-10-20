Умер актер из сериалов «Нюхач» и «Одесса-мама» Николай Седнев





«Ушел кинорежиссер и актер Одесской киностудии Николай Седнев. Яркий, самобытный, неравнодушный. Светлая память!» — написал он на странице в Facebook*.



Седнев родился в 1951 году, окончил трехгодичную учебную студию киноактера при Одесской киностудии, с конца 1990-х годов снимался в кино и сериалах. Актер известен по таким картинами, как «Одесса-мама», «Нюхач», «Письмо в Америку», «Настройщик» и «Второстепенные люди».



Также написал роман «В окрестностях Милены», который вошел в лонг-лист премии «Русский Букер».



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