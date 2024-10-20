Надбавка к пенсии едва не вышла боком жительнице Приморья

Мошенники попытались похитить сбережения жительницы Октябрьского округа, позвонив под предлогом надбавки к пенсии, сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».
Неизвестный представился 74-летней женщине сотрудником Пенсионного фонда и попросил продиктовать номер карты для получения надбавки. Затем ей стали звонить с разных номеров якобы сотрудники банка с сообщениями, что средства со счёта похитили, а вернуть их можно только в Уссурийске.
Потерпевшая поняла, что это мошенники. Она получила в банке выписку и обнаружила, что все её 389 тысяч рублей по-прежнему на счёте.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.