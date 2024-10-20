Надбавка к пенсии едва не вышла боком жительнице Приморья

Неизвестный представился 74-летней женщине сотрудником Пенсионного фонда и попросил продиктовать номер карты для получения надбавки. Затем ей стали звонить с разных номеров якобы сотрудники банка с сообщениями, что средства со счёта похитили, а вернуть их можно только в Уссурийске.