Средства ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

Средства ПВО также работали в Брянской, Липецкой и Орловской областях. Над Брянской областью с восьми вечера сбиты четыре беспилотника. По словам губернатора Александра Богомаза, никто не пострадал, разрушений нет. Над Орловской областью сбиты 11 БПЛА. В Липецке обломки беспилотника упали на проезжую часть, жертв и разрушений нет. Вечером 19 октября под обстрел попал поселок Октябрьский Белгородской области. Пострадали четыре человека, в том числе 12-летняя девочка. Повреждены 20 частных домов и 14 автомобилей.