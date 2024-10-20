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В Коми работников шахты эвакуировали из-за задымления

В результате инцидента никто не пострадал.

Источник: Аргументы и факты

В нефтешахте в Республике Коми произошло задымление, но все 29 рабочих, находившихся под землей, были успешно эвакуированы на поверхность.

О пострадавших не сообщается.

Сигнал о задымлении в шахте № 2 предприятия «Яреганефть», расположенной в поселке Первомайском, поступил в региональное управление МЧС в 18:20 19 октября.

На месте инцидента работают специалисты военизированного горноспасательного отряда. Для ликвидации аварии был развернут командный пункт, задействованы 43 человека и 9 единиц техники.

Ранее обрушение породы произошло в очистном забое на шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии. В результате происшествия один человек погиб. Трое смогли эвакуироваться самостоятельно.