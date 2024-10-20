В Коми работников шахты эвакуировали из-за задымления

В нефтешахте в Республике Коми произошло задымление, но все 29 рабочих, находившихся под землей, были успешно эвакуированы на поверхность.
О пострадавших не сообщается.
Сигнал о задымлении в шахте № 2 предприятия «Яреганефть», расположенной в поселке Первомайском, поступил в региональное управление МЧС в 18:20 19 октября.
На месте инцидента работают специалисты военизированного горноспасательного отряда. Для ликвидации аварии был развернут командный пункт, задействованы 43 человека и 9 единиц техники.
Ранее обрушение породы произошло в очистном забое на шахте «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии. В результате происшествия один человек погиб. Трое смогли эвакуироваться самостоятельно.