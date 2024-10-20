Собянин: в Раменском городском округе отражена атака БПЛА

В Раменском городском округе была предотвращена атака беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин через свой Telegram-канал 20 октября.
Силами противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ удалось нейтрализовать вражеский беспилотник. Согласно предварительной информации, на месте падения его обломков разрушений не зафиксировано, пострадавших нет.
Специалисты экстренных служб продолжают работать на месте происшествия.
Между тем обломки украинского БПЛА упали на проезжую часть в районе липецкого Сырского Рудника, фрагменты дрона обезвреживают.