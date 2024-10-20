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Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Тульской области

Открытое горение ликвидировано на 48 квадратах.

Источник: Аргументы и факты

В Тульской области при пожаре в частном доме погибли трое детей, детали приводит МЧС России.

Возгорание произошло в деревне Демидовка.

При ликвидации огня были обнаружены тела восьмилетней девочки и двух мальчиков, трех и четырех лет.

Жилое помещение не было оборудовано пожарным извещателем, а родители в момент происшествия отсутствовали.

Площадь пожара составила 48 квадратных метров, огонь удалось потушить. На месте продолжают работу 15 специалистов и шесть единиц техники.

Ранее крупное возгорание удалось ликвидировать на строящемся предприятии под Калининградом.