Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Тульской области

В Тульской области при пожаре в частном доме погибли трое детей, детали приводит МЧС России.
Возгорание произошло в деревне Демидовка.
При ликвидации огня были обнаружены тела восьмилетней девочки и двух мальчиков, трех и четырех лет.
Жилое помещение не было оборудовано пожарным извещателем, а родители в момент происшествия отсутствовали.
Площадь пожара составила 48 квадратных метров, огонь удалось потушить. На месте продолжают работу 15 специалистов и шесть единиц техники.
Ранее крупное возгорание удалось ликвидировать на строящемся предприятии под Калининградом.