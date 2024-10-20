Израиль за сутки зафиксировал 200 снарядов, выпущенных из Ливана

Израиль объявил 23 сентября о начале операции «Стрелы севера» в Ливане. Задачей названа ликвидация угрозы со стороны «Хезболлы» и возвращение 60 тыс. эвакуированных израильтян в поселения на севере страны. С начала октября Израиль ведет сухопутную операцию. Накануне, 19 октября, по данным израильской стороны, «Хезболла» атаковала беспилотниками резиденцию премьера Биньямина Нетаньяху в Кесарии.