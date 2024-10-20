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Израиль за сутки зафиксировал 200 снарядов, выпущенных из Ливана

Ливанское движение «Хезболла» запустила в сторону израильской территории 19 октября около 200 снарядов, заявила Армия обороны Израиля. Об этом говорится в сообщении ЦАХАЛа в Telegram.

Источник: Reuters

«Армия продолжит защищать Израиль и его народ от угроз, исходящих от террористической организации “Хезболлах”», — говорится в заявлении.

Израиль объявил 23 сентября о начале операции «Стрелы севера» в Ливане. Задачей названа ликвидация угрозы со стороны «Хезболлы» и возвращение 60 тыс. эвакуированных израильтян в поселения на севере страны. С начала октября Израиль ведет сухопутную операцию. Накануне, 19 октября, по данным израильской стороны, «Хезболла» атаковала беспилотниками резиденцию премьера Биньямина Нетаньяху в Кесарии.