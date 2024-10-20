В российском регионе произошел пожар в доме с тремя детьми

Ранее в реабилитационном центре в Тюмени произошел пожар, вследствие которого эвакуировали 77 человек. При возгорании в центре социальной адаптации и ресоциализации шесть человек пострадали. Их госпитализировали. К тушению пожара на площади 25 «квадратов» привлекли 42 специалиста и 12 единиц техники МЧС России.