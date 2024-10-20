— Наше настроение — это наш выбор. Можно сказать, что его портит плохая погода, смена сезонов, усталость. А можно взять ответственность за свое состояние на себя и попробовать взглянуть на мир вокруг под другим углом, более позитивно. Как? Важно, в первую очередь, слушать и слышать себя, свои ощущения. Например, если вы только что вернулись из сложной командировки, где вели переговоры с разными людьми, много двигались, переработали море информации и выложились на 100%, то неудивительно, что в ближайший выходной захочется отдохнуть дома, в тишине и спокойствии, а не на бурной вечеринке. Это не хандра, а нормальная потребность в пассивном отдыхе и восстановлении ресурса. Если же наоборот изо дня в день сидите в офисе за компьютером и чувствуете, что без встряски, движения и общения не обойтись — организуйте активный досуг. Главное, соблюдать во всем баланс, получать разные эмоции и ощущения, тогда будете жить в гармонии с собой вне зависимости от времени года.