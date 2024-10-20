Думаете, осенняя хандра — это оправдание для лентяев, чтобы валяться на диване и с печальным, загадочным видом ничего не делать? Я тоже так считала, пока не поймала за этим занятием себя. Подруги позвали в кино на мультфильм — отказалась. Надо собираться, а у меня нет сил голову помыть. Знакомые предложили погулять — ну уж нет! Мерзнуть на ветру я не хочу. Лучше полежу в теплой постели, буду бездумно скролить ленту новостей и шипеть на прыгающего вокруг кота. А он, между прочим, пытается меня развеселить. Трагически поглядываю за окно: впереди зима…
Встаем с «дивана для хандры» и идеи играть.
От нечего делать поплелась в свою домашнюю библиотеку. Почитала, как боролись с тоской великие писатели. Вот у писателя Николая Некрасова был, говорят, даже специальный «диван для хандры», с которого он мог не подниматься неделями. Ох, как знакомо! А лечился он от приступов депрессии азартными играми.
А я решила устроить вечер с настольными играми для коллег. Задержались разок после работы, сразились в «Элиас» (суть — объяснить другим игрокам как можно больше слов жестами, описаниями и подсказками), посмеялись от души. Моя команда выиграла, так что в этот вечер настроение было на высоте.
Онегину природа не помогла, а мне — да.
"Ничто не трогало его,
Не замечал он ничего…".
Евгений Онегин, как мы помним, бежал от однообразной светской жизни в деревню, в поместье, неожиданно доставшееся в наследство от дяди. А что, если тоже на два дня выбраться из шумного города, подальше от светской (читайте: офисной) жизни? Только, раз уж поместья мне не досталось, рвану на природу.
И вот в ближайшие выходные я уже на острове Ольхон, популярнейшем месте на Байкале, в пяти часах езды от Иркутска. Здесь 300 дней в году светит солнце, это даже чаще, чем на курортах Черного моря, а осень наступает чуть позже из-за того, что озеро постепенно отдает накопленное за лето тепло. Нагулялась, сделала умопомрачительные снимки. Онегину «уединенные поля, прохлада сумрачной дубровы, журчанье тихого ручья» на третий день уже наскучили, а я бы с удовольствием задержалась вдали от цивилизации еще на неделю.
Вяжем носки и варим варенье.
Есть такой анекдот:
«Одна немолодая крестьянка, когда ей вкратце пересказали проблему Анны Карениной, сказала: “Корову бы ей. А лучше две”.
Мол, труд от любой хандры исцелит. Может, это тоже мое спасение? Только ради разнообразия поработаю не над статьями, а руками. Идею подкинула… бабушка лучшей подруги. Услышала, как по телефону жалуюсь ей на тоску и холод, и выдала в трубку: «А ты свяжи носки. Вот и согреешься!».
Я фыркнула, мол, некогда мне со спицами возиться. А на следующий день внезапно обнаружила себя сидящей у них в гостях. Баба Нина на раз-два научила вязать. Носки получились немного кривые, но зато очень теплые. Подарила их подруге. Приятно!
Кстати, бабушка подкинула мне еще советов. Сходить по грибы? Скажу честно, я пыталась. Поехали с мужем в лес на окраине города, нашли под соснами три красивых грибочка, но вид мы не опознали (интернета же в тайге нет), а срезать без разбору не рискнули. Отравиться мухоморами или стать той самой «потеряшкой» из новостей, заблудившейся в 200 метрах от дороги, не хотелось, так что поскорее вернулись домой.
Но баба Нина не сдается. Напутствует: «Раз грибов нет, сделай заготовки на зиму из овощей и ягод. С этим-то справитесь?». Родственники как раз прислали мне с дачи целый ящик. Впервые в жизни делала малосольные огурчики, а из малины мы сварили варенье. Согласитесь, раз уж есть варенье, то и оладушки необходимы! Напекли целую гору и устроили вкусное осеннее чаепитие.
Нейросеть отправила на тренировки.
Дальше я уже вошла во вкус. Бороться с хандрой на время стало моим хобби. Ради интереса даже с искусственным интеллектом решила посоветоваться, сейчас это модно. Нейросеть выдала огромный список. Заинтересовал пункт про спорт (особенно актуально после горы съеденных оладушек).
На выбор ИИ дал почему-то только три варианта: йога, танцы, плавание. Ни один не подходит: на йоге засыпаю, плавать не умею, танцевать люблю, но лучше, чтобы этого никто не видел. Зато вспомнила, что завалялся абонемент в фитнес-зал. За полтора месяца нужно потратить 20 занятий, чтобы не сгорели. Данные в личном кабинете вогнали в краску: крайний раз тренировалась в начале июня! Записалась на три занятия сразу — на всю ближайшую неделю. Было лень, хотелось полежать на своем «диванчике для хандры». Но раз уже ввязалась в бой с плохим настроением, надо добить его окончательно. И этот способ оказался самым действенным.
ВЫВОД.
Из осенней спячки благополучно выбралась. Уроки иностранного языка, тренировки, мини-путешествия, настольные игры с друзьями — скучать некогда. Но сработал не каждый совет. Например, пораньше ложиться спать, как рекомендовал искусственный интеллект, я так и не смогла. Я «сова», засыпаю не раньше часа ночи, а утром с большим трудом просыпаюсь. Но, возможно, это повод для нового эксперимента.
КОМПЕТЕНТНО.
Надежда ПОПОВА, психолог, тренер личностного роста, арт-терапевт:
«Старайтесь соблюдать баланс».
— Наше настроение — это наш выбор. Можно сказать, что его портит плохая погода, смена сезонов, усталость. А можно взять ответственность за свое состояние на себя и попробовать взглянуть на мир вокруг под другим углом, более позитивно. Как? Важно, в первую очередь, слушать и слышать себя, свои ощущения. Например, если вы только что вернулись из сложной командировки, где вели переговоры с разными людьми, много двигались, переработали море информации и выложились на 100%, то неудивительно, что в ближайший выходной захочется отдохнуть дома, в тишине и спокойствии, а не на бурной вечеринке. Это не хандра, а нормальная потребность в пассивном отдыхе и восстановлении ресурса. Если же наоборот изо дня в день сидите в офисе за компьютером и чувствуете, что без встряски, движения и общения не обойтись — организуйте активный досуг. Главное, соблюдать во всем баланс, получать разные эмоции и ощущения, тогда будете жить в гармонии с собой вне зависимости от времени года.