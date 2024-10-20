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Водитель арендованного автомобиля пострадал в страшной аварии в Алматы

Рано утром 20 октября в Алматы произошло очередное ДТП — столкновение двух Toyota Camry на пересечении улиц Сабденова и Ашимова, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации собственного корреспондента Zakon.kz, Toyota Camry 70 передвигалась по улице Ашимова в южном направлении.

По предварительным данным, этим автомобилем управляла девушка.

Она остановилась на красный сигнал светофора, и когда загорелся «зеленый», начала движение.

В этот момент на перекресток на высокой скорости вылетела черная Toyota Camry 40.

Девушка не успела среагировать и врезалась в боковую часть этого автомобиля. В результате этого водитель черного Camry потерял управление над автомобилем и его выкинуло с дороги.

Ударившись о бордюр, автомобиль подскочил. На своем пути он снес электрический щит управления светофором с камерами. В этот момент у него оторвалось левое заднее колесо.

После этого неуправляемый автомобиль «пролетел» в сторону продуктового магазина, где снес аппарат воды и часть конструкции этого магазина. При этом столкновении автомобиль лишился второго заднего колеса и буквально «улетел» в переулок.

В восточном направлении улицы Сабденова автомобиль черная Camry продолжил биться о заборы и только тогда остановился.

В результате этого ДТП пострадал водитель черной Toyota. Его госпитализировали. Позже стало известно, что водитель взял пострадавший автомобиль в аренду.

Сотрудники дорожной полиции работают над выяснением других обстоятельств этой аварии.