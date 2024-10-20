Автомобиль с телами девушки и молодого человека обнаружили в Домодедово

«18 октября 2024 на участке автодороги “мкр. Авиационный — аэропорт Домодедово” в салоне автомобиля “Газель” без видимых телесных повреждений обнаружены тела девушки 2002 года рождения и ее молодого человека 1998 года рождения», — говорится в материале.