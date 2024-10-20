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Автомобиль с телами девушки и молодого человека обнаружили в Домодедово

В Домодедово следователи устанавливают обстоятельства смерти двух человек в салоне автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«18 октября 2024 на участке автодороги “мкр. Авиационный — аэропорт Домодедово” в салоне автомобиля “Газель” без видимых телесных повреждений обнаружены тела девушки 2002 года рождения и ее молодого человека 1998 года рождения», — говорится в материале.

Отмечается, что по данному факту следственным отделом по Домодедово ГСУ СК России по Московской области проводится доследственная проверка. Предварительной причиной смерти двух лиц является отравление угарным газом. Следователями и криминалистами устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводятся следственные действия.

СК