Уголовное дело завели в Хабаровском крае после смертельного пожара

«По версии следствия, в ночь на 20 октября произошло возгорание дачного дома в Комсомольском районе Хабаровского края. Находившиеся в доме женщина и ребенок 2020 года рождения погибли. Ещё одна женщина и ребёнок госпитализированы в медицинское учреждение, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.