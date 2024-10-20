Уголовное дело завели в Хабаровском крае после смертельного пожара

В Хабаровском крае следователи завели уголовное дело после смертельного пожара. Напомним, в огне, вспыхнувшем на даче в Комсомольском районе, погибли женщина и ребенок. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Следователи Комсомольска-на-Амуре расследуют причинение смерти по неосторожности.
«По версии следствия, в ночь на 20 октября произошло возгорание дачного дома в Комсомольском районе Хабаровского края. Находившиеся в доме женщина и ребенок 2020 года рождения погибли. Ещё одна женщина и ребёнок госпитализированы в медицинское учреждение, им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Вместе с сотрудниками МЧС следователи осмотрели место трагедии. По предварительной версии, пожар начался из-за несправного электрооборудования. Сейчас допрашивают свидетелей, назначены экспертизы.