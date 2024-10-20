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Прокуратура начала проверку после пожара в Советском районе Красноярска

Прокуратура проводит проверку после крупного пожара в Зелёной роще.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Прокуратура начала проверку после пожара в Советском районе Красноярска. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Напомним, крупный пожар произошёл вечером 19 октября на улице Устиновича, 1а. В девятиэтажном доме загорелась квартира. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

Густой дым охватил подъезд, газодымозащитная служба вывела 20 человек, в том числе трёх детей. Еще восемь взрослых и двух детей сняли по лестницам. Известно, что двум жильцам понадобилась медпомощь.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Судя по кадрам после пожара, квартира сгорела дотла. В ходе проверки прокуратуре предстоит дать оценку деятельности управляющей компании.

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