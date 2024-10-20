В штате Миссисипи три человека погибли, восемь пострадали при стрельбе по толпе

По данным шерифа округа Холмс Уилли Марча, стрельба началась после конфликта между несколькими мужчинами на празднике недалеко от города Лексингтона. Всего на мероприятии было от 200 до 300 человек. Услышав выстрелы, они начали убегать. Двум погибшим было по 19 лет, третьему — 25. Раненых доставили в больницы авиацией. Что стало причиной конфликта, неизвестно. О задержании нападавших не сообщалось.