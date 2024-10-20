Водитель был лишен прав: в ДТП в Уссурийске погиб один человек

В результате ДТП в Уссурийске, о котором стало известно ранее, погиб водитель, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.
Авария произошла в районе дома № 46 на улице Некрасова. Полиция установила, что 30-летний водитель Honda Fit Shuttle, двигаясь в сторону улицы Суханова, при повороте налево не справился с управлением, съехал с дороги на правую обочину, наткнулся на бордюр и перевернулся.
Водитель скончался на месте. 24-летний пассажир получил травму и был госпитализирован, но его жизни ничего не угрожает.
Следствием установлено, что водитель был лишен водительских прав в 2024 году. Также известно, что в текущем году он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Полиция проводит проверку по факту ДТП. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.
Ранее «КП» писала о ДТП, произошедшем в Партизанске по вине водителя в состоянии наркотического опьянения. Пострадал подросток.