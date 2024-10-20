Водитель был лишен прав: в ДТП в Уссурийске погиб один человек

Авария произошла в районе дома № 46 на улице Некрасова. Полиция установила, что 30-летний водитель Honda Fit Shuttle, двигаясь в сторону улицы Суханова, при повороте налево не справился с управлением, съехал с дороги на правую обочину, наткнулся на бордюр и перевернулся.