Тела шестерых пропавших нашли под лавиной в Кыргызстане

9 октября в Чаткале в Джалал-Абадской области 14 человек ушли в горы собирать травы. Позже восемь из них нашли, поиски шестерых продолжались.
По данным, опубликованным на сайте МЧС Кыргызстана, 18 октября в результате поисково-спасательных работ на месте схода оползня найдено тело одного погибшего мужчины.
Позже в МЧС заявили, что на поиски будут привлечены дополнительные силы. Также сообщалось, что на участке сохранялась высокая опасность повторных сходов лавин, что усложняло проведение спасательных операций.
После этого сообщалось, что тела еще двух человек из шестерых пропавших были найдены. Их тела доставили на вертолете в штаб.
По данным сайта 24 kg, накануне спасатели нашли тела двух оставшихся под снежной лавиной сельчан. Таким образом, тела всех шести пропавших жителей Кыргызстана были найдены.