Новая схема мошенничества появилась в Иркутской области

Однако, установив файл на телефон, аферисты получат доступ к личным данным жертвы. Полиция просит не верить подобным уловкам. А если все-таки пришло подобное сообщение, то не скачивайте файлы, а лучше и заблокируйте собеседника. Ведь госуслуги никогда не станут рассылать подобные сообщения.