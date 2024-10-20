Новая схема мошенничества появилась в Иркутской области

Новая схема мошенничества зафиксирована в Иркутской области. Онлайн-аферисты нашли новый способ, как заполучить средства доверчивых граждан. Так, некоторым жителям Иркутской области пришли сообщения в один из мессенджеров якобы от Единого государственного портала «Госуслуги». Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД по Иркутской области.
— Сообщите пожилым родственникам и близким о подобной схеме мошенничества, — сообщает полиция. — Под предлогом «обновления» приложения Госуслуги преступники рассылают загрузочные файлы в мессенджере, от имени Единого государственного портала.
Однако, установив файл на телефон, аферисты получат доступ к личным данным жертвы. Полиция просит не верить подобным уловкам. А если все-таки пришло подобное сообщение, то не скачивайте файлы, а лучше и заблокируйте собеседника. Ведь госуслуги никогда не станут рассылать подобные сообщения.