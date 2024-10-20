«Отправил в последний путь»: жесткое ДТП на дороге Владивостока «всполошило» Сети — фото

Жесткое ДТП произошло на дороге Владивостока. Машины получили серьезные механические повреждения. Подробно о происшествии рассказали аварийные комиссары в тг— канале (18+).
Сегодня утром, 20 октября, Тойота Клюгер несся по Днепровской, в какой-то момент не справился с управлением и на полном ходу влетел, в никому до этого не мешающую АДеху, отправив ее уже видимо в последний путь. Оба автомобиля получили сильные механические повреждения.
Как сообщают в Сети, Ниссан АД длительное время (несколько месяцев) стоял аккуратно припаркованный на обочине и даже успел подзарасти травой.
Жесткое ДТП на дороге в Приморье «всполошило» Сети: «Размотался в хлам», «Жалко тачку», «Так долго стоял там, никому не мешал, а тут влетели», «А почему на стоянку водитель не поставил? Так надолго бросил у дороги».