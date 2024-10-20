«Отправил в последний путь»: жесткое ДТП на дороге Владивостока «всполошило» Сети — фото

Сегодня утром, 20 октября, Тойота Клюгер несся по Днепровской, в какой-то момент не справился с управлением и на полном ходу влетел, в никому до этого не мешающую АДеху, отправив ее уже видимо в последний путь. Оба автомобиля получили сильные механические повреждения.