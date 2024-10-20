Хабаровчанин похитил телефон у соседки по общежитию

Задержать злоумышленника удалось быстро. Им оказался 36-летний сосед потерпевшей. Он рассказал, что увидел телефон, зашел в приложение банка и перевел деньги на карту своей знакомой. Сам аппарат он продал незнакомцам в центре за 7 тысяч рублей. На них он купил алкоголь и продукты.