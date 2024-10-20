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Хабаровчанин похитил телефон у соседки по общежитию

В Хабаровске в общежитии на улице Трехгорной у девушки похитили телефон.

Смартфон она оставила в раздевалке общего душа — там его и заметил злоумышленник. Им оказался сосед.

Женщина обратилась в полицию, быстро позвонила в банки и заблокировала карты. Но не успела — кто-то снял с ее счета 30 тысяч рублей. Сам телефон она оценила в 18 тысяч рублей.

Задержать злоумышленника удалось быстро. Им оказался 36-летний сосед потерпевшей. Он рассказал, что увидел телефон, зашел в приложение банка и перевел деньги на карту своей знакомой. Сам аппарат он продал незнакомцам в центре за 7 тысяч рублей. На них он купил алкоголь и продукты.

Ранее его уже привлекали к ответственности за хранение наркотиков и пьяное вождение. Теперь против него возбудили уголовное дело о краже. На время следствия он останется под подпиской о невыезде.