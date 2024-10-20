Подростка и пенсионерку сбили в Братске

Два ДТП произошли на улицах Комсомольская и Космонавтов в Братске 19 октября. Пострадали 13-летний подросток, переходивший дорогу в положенном месте, и 70-летняя сибирячка, которая тоже двигалась по проезжей части. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.