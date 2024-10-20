Подростка и пенсионерку сбили в Братске

Два ДТП произошли на улицах Комсомольская и Космонавтов в Братске 19 октября. Пострадали 13-летний подросток, переходивший дорогу в положенном месте, и 70-летняя сибирячка, которая тоже двигалась по проезжей части. Об этом КП-Иркутск рассказали в региональной прокуратуре.
— По предварительным данным, в результате наезда автомашины «Тойота Ленд Крузер» травмы получил подросток, двигавшийся по пешеходному переходу. Позже на улице Космонавтов Братска водитель автомашины «Нивы» допустил наезд на 70-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть, — сообщают в прокуратуре.
Пешеходы получили травмы и были доставлены в больницу. Сейчас за их здоровьем следят медики. Однако полиции предстоит установить условия и причины случившегося.