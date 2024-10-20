Пострадавший в массовом ДТП под Челябинском мужчина скончался в больнице

Мужчина, который пострадал в массовом ДТП 17 октября на выезде из Челябинска в сторону Кургана, скончался в больнице. Об этом корреспонденту chel.aif.ru сообщили близкие знакомые 40-летнего Ивана Н.
О смерти южноуральца родным стало известно 18 октября. Иван Н. проживал в поселке Озерный Красноармейского района. В роковой вечер он сидел на переднем пассажирском сидении праворукой Toyota, приняв весь удар от столкновения с другим транспортным средством. Сейчас родные и близкие мужчины ищут свидетелей аварии.
Напомним, Lada Vesta под управлением 43-летней женщины выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась со встречным автомобилем Toyota Ceres, после чего врезалась в попутный Renault Sandero.