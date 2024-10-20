Пострадавший в массовом ДТП под Челябинском мужчина скончался в больнице

О смерти южноуральца родным стало известно 18 октября. Иван Н. проживал в поселке Озерный Красноармейского района. В роковой вечер он сидел на переднем пассажирском сидении праворукой Toyota, приняв весь удар от столкновения с другим транспортным средством. Сейчас родные и близкие мужчины ищут свидетелей аварии.