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Пострадавший в массовом ДТП под Челябинском мужчина скончался в больнице

Он был жителем одного из поселков в Красноармейском районе.

Источник: ГИБДД по Челябинской области

Мужчина, который пострадал в массовом ДТП 17 октября на выезде из Челябинска в сторону Кургана, скончался в больнице. Об этом корреспонденту chel.aif.ru сообщили близкие знакомые 40-летнего Ивана Н.

О смерти южноуральца родным стало известно 18 октября. Иван Н. проживал в поселке Озерный Красноармейского района. В роковой вечер он сидел на переднем пассажирском сидении праворукой Toyota, приняв весь удар от столкновения с другим транспортным средством. Сейчас родные и близкие мужчины ищут свидетелей аварии.

Напомним, Lada Vesta под управлением 43-летней женщины выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулась со встречным автомобилем Toyota Ceres, после чего врезалась в попутный Renault Sandero.