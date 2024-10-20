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Четыре человека пострадали при атаке беспилотников ВСУ в Нижегородской области

Источник: РИА "Новости"

«Ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны. По предварительным данным, четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия, получили легкие осколочные ранения — им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой. На месте падения обломков работают оперативные службы», — сообщил губернатор области Нижегородской области Никитин.

Всего силы ПВО за ночь уничтожили 110 украинских беспилотников над регионами России.

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