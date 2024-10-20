В Красноярском крае за сутки случилось 19 пожаров

Так, в деревне Слизнево под Дивногорском сгорели гараж, сарай и баня. Всего огонь затронул площадь 40 кв. м. Возгорание тушили 11 пожарных и четыре единицы техники. Причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.