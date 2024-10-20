В Красноярском крае за сутки случилось 19 пожаров

Об этом сообщают в краевом МЧС.
Так, в деревне Слизнево под Дивногорском сгорели гараж, сарай и баня. Всего огонь затронул площадь 40 кв. м. Возгорание тушили 11 пожарных и четыре единицы техники. Причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.
Еще один пожар произошел в Красноярске на улице Львовской. Горели веранда и кровля жилого дома на площади 50 квадратных метров.
Три человека самостоятельно покинули дом, никто не пострадал. На месте работали 14 специалистов МЧС России и четыре единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.