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В Красноярском крае за сутки случилось 19 пожаров

Пожарные Красноярского края за сутки потушили 19 возгораний.

Об этом сообщают в краевом МЧС.

Так, в деревне Слизнево под Дивногорском сгорели гараж, сарай и баня. Всего огонь затронул площадь 40 кв. м. Возгорание тушили 11 пожарных и четыре единицы техники. Причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.

Еще один пожар произошел в Красноярске на улице Львовской. Горели веранда и кровля жилого дома на площади 50 квадратных метров.

Три человека самостоятельно покинули дом, никто не пострадал. На месте работали 14 специалистов МЧС России и четыре единицы техники. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.

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