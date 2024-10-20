Два человека пострадали в ДТП в Новочеркасске

В Новочеркасске легковушка столкнулась с другим авто, а потом наехала на бордюрный камень. В итоге пострадали два человека, сообщают в региональном управлении Госавтоинспекции.
Авария произошла вечером 19 октября на улице Гагарина. Предварительно, 21-летний водитель Lada Priora не справился с управлением. Вторая машина, с которой произошло столкновение, была Lada Priora, за рулем находился 46-летний водитель.
— В ДТП пострадали двое пассажиров Lada Priora 22 и 36 лет, им потребовалась разовая медицинская помощь, — рассказали в Госавтоинспекции.
Донских автолюбителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, придерживаться безопасной скорости и выдерживать дистанцию. Нельзя совершать резкие маневры или отвлекаться.