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Два человека пострадали в ДТП в Новочеркасске

В Новочеркасске машина врезалась в авто и наехала бордюр, есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске легковушка столкнулась с другим авто, а потом наехала на бордюрный камень. В итоге пострадали два человека, сообщают в региональном управлении Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 19 октября на улице Гагарина. Предварительно, 21-летний водитель Lada Priora не справился с управлением. Вторая машина, с которой произошло столкновение, была Lada Priora, за рулем находился 46-летний водитель.

— В ДТП пострадали двое пассажиров Lada Priora 22 и 36 лет, им потребовалась разовая медицинская помощь, — рассказали в Госавтоинспекции.

Донских автолюбителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, придерживаться безопасной скорости и выдерживать дистанцию. Нельзя совершать резкие маневры или отвлекаться.