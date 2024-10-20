Индийские авиакомпании получили более 70 ложных угроз о бомбах за шесть дней

Волна ложных сведений о терактах на авиалайнерах началась 14 октября. Власти Индии сообщили, что намерены разработать несколько новых законодательных норм, чтобы удержать людей от рассылки ложных угроз и наказать виновных. В частности, рассматривается включение обвиняемых в список лиц, которым будет запрещено летать на самолетах длительный период. Авиакомпании требуют законодательно обязать виновных компенсировать все убытки. Министерство гражданской авиации сообщило, что изучает опыт других стран, сталкивавшихся с подобной ситуацией, а также ведет консультации с Международной организацией гражданской авиации.