Индийские авиакомпании получили более 70 ложных угроз о бомбах за шесть дней

Это вызвало озабоченность властей Индии. Как указывает издание, сформирована специальная группа для поиска источника угроз, к ней присоединились эксперты отдела делийской полиции по кибербезопасности и подразделения по разведке и стратегическим операциям (Intelligence Fusion & Strategic Operations, IFSO). Правоохранители разыскивают преступника или группу преступников, рассылающих угрожающие сообщения.
«Подозревается, что оператор использовал VPN или браузер даркнета для создания учетных записей в X (ранее Twitter), а затем публиковал сообщения с более чем одной учетной записи», — приводит издание слова представителя полиции. Индия обратилась к платформам социальных сетей с просьбой блокировать аккаунты, которые публиковали угрожающие сообщения, и удалить их.
Такие сообщения привели к переносу и отмене некоторых вылетов, а также изменениям маршрутов находившихся в воздухе самолетов. От подобных угроз пострадали авиакомпании Air India, Vistara, IndiGo, Akasa Air, SpiceJet, Star Air, Alliance Air.
Безопасность полетов.
Поступающие сообщения о ложных угрозах не создают опасности для пассажиров, заявил агентству ANI генеральный директор индийского Бюро безопасности гражданской авиации Зульфикар Хасан.
«Индийское небо абсолютно безопасно», — сказал он, заверив, что поступление ложных сообщений с угрозами вскоре будет пресечено. «Текущий протокол действий надежен и строго соблюдается. Мы можем заверить пассажиров, что они могут летать без страха», — отметил Хасан.
Волна ложных сведений о терактах на авиалайнерах началась 14 октября. Власти Индии сообщили, что намерены разработать несколько новых законодательных норм, чтобы удержать людей от рассылки ложных угроз и наказать виновных. В частности, рассматривается включение обвиняемых в список лиц, которым будет запрещено летать на самолетах длительный период. Авиакомпании требуют законодательно обязать виновных компенсировать все убытки. Министерство гражданской авиации сообщило, что изучает опыт других стран, сталкивавшихся с подобной ситуацией, а также ведет консультации с Международной организацией гражданской авиации.