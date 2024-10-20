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В Подмосковье из-за столкновения фуры и легковушки погибли пять человек

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Пять человек погибли в результате ДТП в городском округе Домодедово. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«В 07:25 на 175-м км автодороги А-107 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1999 года рождения, управляя легковым автомобилем марки Lada, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовой машиной Scania. В результате ДТП водитель и четверо пассажиров легковушки погибли», — сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение затруднено. «Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда», — предупредили в региональном главке МВД.