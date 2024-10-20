Лариса Долина похвалила сережки, а Валерия рассказала о любви к Байкалу: врач из Бурятии осматривает звезд

— Раньше в Улан-Удэ были два фониатра (специалист, занимающийся лечением и реабилитацией нарушений речи и голоса — Ред.). Однако в сентябре 2022 года одна ушла на пенсию, а другая в отпуск. А в город вскоре приехал с концертом Дима Билан. Тогда к нам пришел организатор концерта и попросил помощи. Лор хоть и не фониатр, но может осмотреть певца и при необходимости дать лекарства.