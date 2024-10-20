Лариса Долина похвалила сережки, а Валерия рассказала о любви к Байкалу: врач из Бурятии осматривает звезд

Слова благодарности в свой адрес лор-врач из Бурятии Елена Дабаева слышит не только от обычных пациентов, но и… от звезд. За два года свое здоровье доверили сибирячке сразу три знаменитости: Дмитрий Билан, Лариса Долина, Валерия. Как это стало возможным? Подробности — в материале КП-Иркутск.
МЕЧТА СБЫЛАСЬ.
«Станем врачами, когда вырастем», — договорилась еще в детстве с двоюродной сестрой наша героиня. Маленькую Лену вдохновила тетя — она работала врачом-лаборантом высшей категории, а дома у нее были медицинские книги с картинками, которые так любили просматривать девчонки. Их мечта сбылась.
— Закончив школу с серебряной медалью, я поступила в читинскую медакадемию. Думала, что буду акушером-гинекологом. Но в итоге изменила решение — выучилась на отоларинголога и вернулась в родную Бурятию. Год работала в первой городской поликлинике, затем около восьми лет — оперирующим лор-врачом с малышами в ДРКБ.
ПЕРВЫМ БЫЛ ДИМА БИЛАН.
Пару лет назад Елена ушла в частную клинику. Тогда впервые выпал шанс сопровождать звезду на концерте в Бурятии.
— Раньше в Улан-Удэ были два фониатра (специалист, занимающийся лечением и реабилитацией нарушений речи и голоса — Ред.). Однако в сентябре 2022 года одна ушла на пенсию, а другая в отпуск. А в город вскоре приехал с концертом Дима Билан. Тогда к нам пришел организатор концерта и попросил помощи. Лор хоть и не фониатр, но может осмотреть певца и при необходимости дать лекарства.
Елена очень переживала. Ранее коллеги рассказывали о случаях, когда певцам приходилось срывать концерты из-за больного горла. Однако волнение ушло, когда она заглянула в гримерку к Дмитрию. Он оказался доброжелательным и приветливым, а его голосовые связки, к счастью, были в норме. Концерт прошел без происшествий.
КОМПЛИМЕНТЫ ОТ ЛАРИСЫ ДОЛИНОЙ.
После Елена задумалась о получении фониатрического образования. Даже встала в очередь в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи. Через год сибирячку пригласили на учебу.
— Через месяц вернулась в Улан-Удэ и начала вести фониатрический прием. В марте 2023 года к нам обратились за помощью организаторы концерта Ларисы Долиной. Она большой профессионал и сама знает, как работать с голосом. Долина сделала комплимент моим сережкам в форме дракона, которые изготовлены бурятскими ювелирами! Было неожиданно и приятно получить похвалу. А еще звезду интересовала культура Бурятии: дацаны, обряды, традиции и достопримечательности.
А недавно, в октябре 2024 года, Елена осматривала Валерию.
— Большая поклонница творчества Валерии, я ее слушала еще в детстве, а потом в студенчестве. Все хиты знаю! Но в этот раз знаменитость открылась в новом свете. У них с Иосифом Пригожиным теплые семейные взаимоотношения, они друг друга поддерживают. Да и к своей команде относятся заботливо. Попросили осмотреть их бэк-вокалистов. Немного поговорили о Бурятии. Оказывается, Валерия влюблена в Байкал, бывала на озере пару раз.
СЫНУ ТОЖЕ НРАВИТСЯ МЕДИЦИНА.
Сейчас Елена с мужем воспитывают семилетнего сына. Мальчишка пока еще не определился с профессией, но очень вероятно, что, глядя на маму и ее общение со знаменитостями, тоже станет врачом. Школьник уже немного разбирается в медицинской терминологии, сам умеет промывать себе нос, знает, где расположены органы, а уколов и лекарств не боится.
— Поддержу любой выбор сына. Главное, чтобы был счастлив. Я им очень горжусь, — говорит Елена.