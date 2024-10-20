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В Волгограде под колесами легковушки оказался 11-летний школьник

В регионе произошло сразу два ДТП, в которых пострадали дети.

В субботу, 19 октября, в Тракторозаводском районе Волгограда в 13.45 по улице Дзержинского проезжал мужчина на ВАЗ-2107. Около дома № 37 он сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение.

По данным ГУ МВД по Волгоградской области, второе ДТП произошло в городе Новоаннинском 18 октября в 18.00. Под колеса иномарки «Тойота Ленд Крузер 100» попала 9-летняя девочка, шедшая в одном направлении с автомобилем по краю дороги.

В результате происшествия ребенку понадобилась помощь врачей, школьницу также доставили в больницу.