В Волгограде под колесами легковушки оказался 11-летний школьник

В субботу, 19 октября, в Тракторозаводском районе Волгограда в 13.45 по улице Дзержинского проезжал мужчина на ВАЗ-2107. Около дома № 37 он сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу в неположенном месте. Пострадавшего ребенка доставили в медицинское учреждение.