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В Копейске за ночь загорелись два барака

Сотрудники МЧС помогли жильцам эвакуироваться из горящих зданий.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожарные за ночь ликвидировали в Челябинской области возгорание в двух бараках. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, оба инцидента произошли в Копейске.

— Пострадавших нет. Причину ЧП в обоих случаях предстоит установить специалистам отделения дознания, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Сначала вспыхнул барак на улице Братьев Гожевых. Очаг возгорания находился на лестничной клетке и перешел на кровлю. В сопровождении пожарных опасную зону покинули двое взрослых и один ребенок. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.

МЧС
пожары