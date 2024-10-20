В Копейске за ночь загорелись два барака

Пожарные за ночь ликвидировали в Челябинской области возгорание в двух бараках. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, оба инцидента произошли в Копейске.
— Пострадавших нет. Причину ЧП в обоих случаях предстоит установить специалистам отделения дознания, — уточнили в чрезвычайном ведомстве.
Сначала вспыхнул барак на улице Братьев Гожевых. Очаг возгорания находился на лестничной клетке и перешел на кровлю. В сопровождении пожарных опасную зону покинули двое взрослых и один ребенок. Огнеборцы ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.