В Уфе на автозаправке загорелась цистерна с пропаном. Серьезных последствий от пожара удалось избежать благодаря сообразительности водителя и скорости работы спасателей.
Как сообщили в МЧС по РБ, возгорание произошло утром 20 октября на одной из заправочных станций. Воспламенение газовоздушной смеси произошло в цистерне с пропаном, которая заправляла хранилища заправки. Искры появились в отсеке двигателя, но водитель успел потушить огонь до прибытия спасателей.
Огнеборцы, прибыв на место, провели проливку очага возгорания. Погибших нет. Водитель осмотрен бригадой скорой медицинской помощи.
«Все обстоятельства выясняются, на месте работает дознаватель МЧС России», — сообщили в ведомстве.