В Уфе на автозаправке загорелась цистерна с пропаном

Как сообщили в МЧС по РБ, возгорание произошло утром 20 октября на одной из заправочных станций. Воспламенение газовоздушной смеси произошло в цистерне с пропаном, которая заправляла хранилища заправки. Искры появились в отсеке двигателя, но водитель успел потушить огонь до прибытия спасателей.