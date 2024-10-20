Перевернувшееся вблизи Сахалина судно «Григорий Ловцов» ушло под воду

В настоящее время остается неизвестной судьба двух членов экипажа сухогруза. Акваторию порта Корсаков и залива продолжают патрулировать с воздуха, на поиски направлен вертолет Ми-8. Однако сообщается, что в настоящее специалисты МЧС и Морспаса на фоне ухудшения погодных условий приняли решение временно приостановить поисковую операцию.
Судно перевернулось 18 октября в порту Корсаков. На борту сухогруза находились восемь человек. В ходе поисково-спасательных мероприятий были обнаружены тела троих. Еще трое были госпитализированы.
По факту происшествия прокуратура региона организовала проверку, также было возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»).
Супруга находившегося на судне механика Леонида Михайленко Маргарита рассказала «Известиям», что судно не могло перевернуться из-за перегруза, и отметила, что капитан корабля — грамотный человек, и он бы этого не допустил.
Один из пострадавших членов экипажа Иван Грибачев рассказал, что он смог забраться на уже перевернутое судно, что помогло ему выжить.