Перевернувшееся вблизи Сахалина судно «Григорий Ловцов» ушло под воду

В настоящее время остается неизвестной судьба двух членов экипажа сухогруза. Акваторию порта Корсаков и залива продолжают патрулировать с воздуха, на поиски направлен вертолет Ми-8. Однако сообщается, что в настоящее специалисты МЧС и Морспаса на фоне ухудшения погодных условий приняли решение временно приостановить поисковую операцию.