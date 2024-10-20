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Под Волгоградом из-за неисправной печи в пожаре погиб местный житель

Трагическое происшествие случилось в Городищенском районе.

На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил сигнал о возгорании в Городищенском районе. На площади 32 кв. м загорелась деревянная хозяйственная постройка. В ликвидации пожара принимали участие 6 спасателей и 2 единицы спецтехники.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать. К сожалению, на месте пожара огнеборцы обнаружили тело 48-летнего мужчины, сообщает ГУ МЧС по региону.

Причиной возгорания стали проблемы с печным оборудованием.

Спасатели напомнили гражданам о том, что нельзя использовать неисправные обогреватели, перекаливать печи. Старайтесь заменить всю старую проводку на современную и соблюдать правила пожарной безопасности.

МЧС