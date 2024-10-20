Под Волгоградом из-за неисправной печи в пожаре погиб местный житель

На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил сигнал о возгорании в Городищенском районе. На площади 32 кв. м загорелась деревянная хозяйственная постройка. В ликвидации пожара принимали участие 6 спасателей и 2 единицы спецтехники.