Под Волгоградом из-за неисправной печи в пожаре погиб местный житель

На пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступил сигнал о возгорании в Городищенском районе. На площади 32 кв. м загорелась деревянная хозяйственная постройка. В ликвидации пожара принимали участие 6 спасателей и 2 единицы спецтехники.
Возгорание удалось оперативно ликвидировать. К сожалению, на месте пожара огнеборцы обнаружили тело 48-летнего мужчины, сообщает ГУ МЧС по региону.
Причиной возгорания стали проблемы с печным оборудованием.
Спасатели напомнили гражданам о том, что нельзя использовать неисправные обогреватели, перекаливать печи. Старайтесь заменить всю старую проводку на современную и соблюдать правила пожарной безопасности.