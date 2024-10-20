В Челябинске скончалась пенсионерка, получившая травмы под колёсами грузовика

Женщина 1946 года рождения переходила дорогу на регулируемом перекрёстке. Травмы ей нанес грузовой автомобиль, которым управлял мужчина 1978 года рождения. Как видно на видеозаписи, он поворачивал направо, пропустил идущих людей, а потом остановился. Оказалось, что под колеса автомобиля попала пенсионерка. Напомним, первую помощь женщине оказал казал командир отряда «Гром» Росгвардии. Он помог наложить жгут на ногу и забинтовать рану в паховой области. Чуть позже ее госпитализировали.