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В Челябинске скончалась пенсионерка, получившая травмы под колёсами грузовика

ДТП произошло 18 октября в 11:20 часов на перекрёстке улиц Блюхера и Доватора.

Женщина 1946 года рождения переходила дорогу на регулируемом перекрёстке. Травмы ей нанес грузовой автомобиль, которым управлял мужчина 1978 года рождения. Как видно на видеозаписи, он поворачивал направо, пропустил идущих людей, а потом остановился. Оказалось, что под колеса автомобиля попала пенсионерка. Напомним, первую помощь женщине оказал казал командир отряда «Гром» Росгвардии. Он помог наложить жгут на ногу и забинтовать рану в паховой области. Чуть позже ее госпитализировали.

В ГУ МВД России по Челябинской области рассказали, что пострадавшая скончалась в больнице, не приходя в сознание.

«В отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ», — отметили в ведомстве.