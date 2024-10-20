Иркутская таможня выявила 250 кг насвая

В Иркутской таможни подвели промежуточные итоги работы. Оказалось, за девять месяцев 2024 года кинологи обнаружили 250 кг насвая и 87 блоков сигарет. Установлено, что авиапассажиры пытались перевезти все это сверх установленной нормы. Также при помощи служебных собак выявлено почти 200 кг прекурсоров, 153 гр. наркотических средств, 160 таблеток, содержащих сильнодействующие вещества. А еще 2,5 млн рублей, которые планировали нелегально перевезти. Об этом КП-Иркутск рассказали в Сибирском таможенном управлении.