Иркутская таможня выявила 250 кг насвая

В Иркутской таможни подвели промежуточные итоги работы. Оказалось, за девять месяцев 2024 года кинологи обнаружили 250 кг насвая и 87 блоков сигарет. Установлено, что авиапассажиры пытались перевезти все это сверх установленной нормы. Также при помощи служебных собак выявлено почти 200 кг прекурсоров, 153 гр. наркотических средств, 160 таблеток, содержащих сильнодействующие вещества. А еще 2,5 млн рублей, которые планировали нелегально перевезти. Об этом КП-Иркутск рассказали в Сибирском таможенном управлении.
— Иркутская таможня возбудила четыре уголовных дела по фактам контрабанды сильнодействующих веществ, наркотических средств и психотропных веществ, а также недекларирование товаров и нарушение установленных запретов и ограничений, незаконное перемещение денежных средств. Все запрещенные и ограниченные к ввозу и вывозу товары изъяты, — рассказывают в Сибирском таможенном управлении.
В Иркутской таможни находится девять обученных и аттестованных собак. Четвероногие направлены на поиск и выявление наркотиков. К слову, с начала года животные были задействованы в 3,2 тыс мероприятиях.