В Красноярском крае завершено расследование серии краж велосипедов. Транспортные средства из подъездов домов похитили у троих жителей Овсянки. Всё произошло в один вечер, рассказали в краевом МВД.
Подозреваемым оказался ранее не судимый местный житель 1993 года рождения. Он признался, что сдал велосипеды в ломбард, а полученные деньги потратил на себя. Сумма ущерба составила более 36000 рублей.
Два велосипеда вернули законным владельцам. А за третий обвиняемый возместил потерпевшему 14 тысяч рублей. Сейчас дивногорец под стражей и вскоре предстанет перед судом. Ему грозит до пяти лет колонии.