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В Красноярском крае завершено расследование серии краж велосипедов

Перед судом предстанет житель Дивногорска, обвиняемый в краже велосипедов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае завершено расследование серии краж велосипедов. Транспортные средства из подъездов домов похитили у троих жителей Овсянки. Всё произошло в один вечер, рассказали в краевом МВД.

Подозреваемым оказался ранее не судимый местный житель 1993 года рождения. Он признался, что сдал велосипеды в ломбард, а полученные деньги потратил на себя. Сумма ущерба составила более 36000 рублей.

Два велосипеда вернули законным владельцам. А за третий обвиняемый возместил потерпевшему 14 тысяч рублей. Сейчас дивногорец под стражей и вскоре предстанет перед судом. Ему грозит до пяти лет колонии.