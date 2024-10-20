Израиль отчитался об атаке на 175 объектов ХАМАС и «Хезболлы»

По данным Al Jazeera, рано утром 20 октября Израиль нанес как минимум два авиаудара по Бейруту — столице Ливана. Кроме того, в результате израильской атаки на город Бейт-Лахия на севере сектора Газа погибли не менее 73 человек, передает телеканал.