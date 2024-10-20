Машину разорвало в жестком ДТП на Кубани, погибли дети

Об этом сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Госавтоинспекции Кубани.
45-летний водитель Honda превысил скорость и не справился с управлением. Иномарка съехала с дороги и врезалась в дерево. Двое 16-летних мальчиков погибли на месте аварии, водитель находится в больнице.
— Предварительно установлено, что водитель подобрал голосующих подростков на дороге, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в Крыловском районе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате аварии погиб ребенок, а его мама получила травмы.