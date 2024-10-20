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Лесной пожар тушат в Ольхонском районе

Огонь удалось остановить на площади 1,5 гектара.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Пожар вспыхнул в пяти километрах от районного центра Еланцы в Ольхонском районе. К его ликвидации приступили сегодня, 20 октября. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.

— Пожароопасный сезон в Иркутской области официально закрыт 26 сентября. Последний лесной пожар был ликвидирован 26 августа. Но в последние дни на юге Иркутской области установилась сухая и относительно теплая погода. Призываю местных жителей следовать правилам пожарной безопасности в лесах. Неконтролируемый огонь сейчас быстро проникает вглубь высохшей за лето лесной подстилки, тушить такие очаги очень сложно, — прокомментировал министр лесного комплекса Павел Кирдяпкин.

Пока известно, что пожар мог вспыхнуть по вине местного населения. Пока огонь удалось остановить на площади 1,5 гектара.

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