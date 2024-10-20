Лесной пожар тушат в Ольхонском районе

— Пожароопасный сезон в Иркутской области официально закрыт 26 сентября. Последний лесной пожар был ликвидирован 26 августа. Но в последние дни на юге Иркутской области установилась сухая и относительно теплая погода. Призываю местных жителей следовать правилам пожарной безопасности в лесах. Неконтролируемый огонь сейчас быстро проникает вглубь высохшей за лето лесной подстилки, тушить такие очаги очень сложно, — прокомментировал министр лесного комплекса Павел Кирдяпкин.