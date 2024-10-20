После пожара в Башкирии спасатели нашли фрагменты тела

Сегодня, в ночь на 20 октября, спасатели тушили пожар в садовом товариществе «Горняк» в Стерлитамаке. По предоставленным данным, на месте ЧП нашли фрагменты тела.
Огонь распространился на площади 50 квадратных метров в бревенчатом и кирпичном доме. Фрагменты обнаружили во время разбора места пожара.
В настоящий момент устанавливаются личность и пол погибшего. Идет расследование обстоятельств ЧП.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.