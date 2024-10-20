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После пожара в Башкирии спасатели нашли фрагменты тела

В Стерлитамаке произошел смертельный пожар.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, в ночь на 20 октября, спасатели тушили пожар в садовом товариществе «Горняк» в Стерлитамаке. По предоставленным данным, на месте ЧП нашли фрагменты тела.

Огонь распространился на площади 50 квадратных метров в бревенчатом и кирпичном доме. Фрагменты обнаружили во время разбора места пожара.

В настоящий момент устанавливаются личность и пол погибшего. Идет расследование обстоятельств ЧП.

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