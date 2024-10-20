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На автозаправке в Уфе загорелась цистерна с пропаном

В МЧС Башкирии сообщили детали ЧП.

Источник: Комсомольская правда

На автозаправочной станции сегодня, 20 сентября, произошло воспламенение газовоздушной смеси. По информации МЧС Башкирии, загорелся отсек двигателя цистерны с пропаном.

Водителю удалось потушить огонь до приезда спасателей. Пожарные провели проливку очага возгорания. Погибших на месте ЧП нет.

Обстоятельства случившегося выясняются, на месте работает дознаватель МЧС. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.