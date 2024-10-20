Боец поп-ММА Роман Неретин больше суток избивал свою девушку

Со слов Асель, с Неретиным она давно разошлась, но всё это время бывший не отпускал — написывал, извинялся, хотел сойтись. Девушка согласилась. И через несколько дней совместной жизни начался абьюз. Якобы спортсмен её унижал, провоцировал и был уверен, что она хочет отобрать его квартиру в районе Кожухово. Асель не вытерпела, попыталась уйти, и тогда Роман набросился с кулаками.