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Боец поп-ММА Роман Неретин больше суток избивал свою девушку

Боец поп-ММА Роман Неретин больше суток избивал и держал взаперти свою девушку в московской квартире. А чтобы никто не узнал — мазал синяки мазью.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пострадавшая рассказала полицейским. Как только смогла выбраться.

Со слов Асель, с Неретиным она давно разошлась, но всё это время бывший не отпускал — написывал, извинялся, хотел сойтись. Девушка согласилась. И через несколько дней совместной жизни начался абьюз. Якобы спортсмен её унижал, провоцировал и был уверен, что она хочет отобрать его квартиру в районе Кожухово. Асель не вытерпела, попыталась уйти, и тогда Роман набросился с кулаками.

Бил руками и ногами по лицу и телу. Так прошло более суток. 6 октября девушка выбралась, пошла в полицию, сняла побои и написала заявление. Неретина ищут.