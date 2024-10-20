Пьяный мужчина случайно убил любимую и лёг умирать рядом с ней, но у него не получилось

Как стало известно SHOT, 41-летний Евгений и его дама сердца, 45-летняя Татьяна, пригласили друзей посидеть и немного выпить в их доме в селе Кирга Биробиджанского района. После хоум пати все разошлись. Но Евгений сильно перебрал, и ему показалась, что его Татьяна строила глазки одному из гостей. В порыве приступа ревности мужчина врезал любимой кулаком по лицу, а та от удара упала на пол, у неё из носа потекла кровь. У Татьяны закатились глаза, и она стала тяжело дышать.