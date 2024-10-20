Молили о помощи, но никто не остановился: незнакомцы хладнокровно расправились с двумя выпускниками на остановках

17-летний Кирилл и 15-летний Егор никогда не знали о существовании друг друга, но их многое объединяло. К примеру, оба они выпускники — один 11-го класса, а другой 9-го. Парни грезили получить образование и найти хорошую работу. Однако их жизни, толком не успев начаться, трагически оборвались с разницей в полгода. Егор скончался на лавочке остановки «Лисиха» в Иркутске вечером 2 декабря 2023 года после нападения толпы отморозков. Кирилла не стало утром 17 июня 2024 года на остановке общественного транспорта в Улан-Удэ. И оба были убиты холодным оружием. В последние минуты жизни они молили о помощи, но убийцы не остановились…
КОНФЛИКТА НЕ УДАЛОСЬ ИЗБЕЖАТЬ.
15-летний Егор обожал ремонтировать и разбирать машины. А еще его страстью был футбол. Тренер пророчил парню блестящую карьеру. Но парень уже решил, что будет механиком. Оставалось только окончить девятый класс, чтобы поступить в колледж. Однако 2 декабря выпускника лишили жизни.
— Днем он отпросился погулять со своей подругой, — рассказывает Дарья, мама Егора. Однако встреча школьников не состоялась. 15-летняя Карина (имя изменено — прим. Ред.) была занята и попросила перенести свидание.
Домой возвращаться не стал, поехал к друзьям. Прогулявшись по центру, четверо ребят вызвали такси, чтобы вернуться домой, ведь все жили в одном дворе. Место встречи с таксистом — остановка «Лисиха». С минуты на минуту машина должна была подъехать, как вдруг к девятиклассникам пристала толпа из шести парней от 15 лет до 21 года.
— Толпа прицепилась со странными вопросами, мол, кто мы по жизни, чем занимаемся и т.д, — рассказывал ранее КП-Иркутск друг Егора Марк (имя изменено — прим. Ред.).
Друзья изо всех сил пытались уйти от конфликта, сгладить углы. К сожалению, не получилось… Егора ударили ножом. Парень скончался на заснеженной лавочке.
Скрывшихся отморозков разыскали быстро. Как оказалось, почти у всех подозреваемых есть судимости. Но парень, который ударил Егора, раньше на скамью подсудимых не попадал. Однако числится на учете в банке данных детей, находящихся в социально-опасном положении.
27 июня в стенах Октябрьского районного суда Иркутска состоялось первое заседание. Разбирательство длится по сей день.
УБИЛ ПО ОШИБКЕ.
17-летний Кирилл летом 2024 года планировал поступление в один из университетов Иркутска. Парень мечтал стать психологом. Оставалось только дождаться результатов ЕГЭ.
— Добрый мальчишка был. Всем помогать любил, — рассказывает Светлана, мама Кирилла. — А какой трудолюбивый! Когда ему исполнилось 15, пришел довольный домой и заявил, что устроился на работу продавцом на время каникул. Меня это поразило, ведь мы с супругом работаем, денег хватает. Но сын просто не хотел бездельничать.
Зарплату школьник откладывал на мечту — хотел получить водительские права и купить машину. Так, подработка стала некой традицией. К примеру, прошлым летом Кирилл устроился за прилавок. А этим пошел работать грузчиком.
Утром 17 июня Кирилла ждали на работе. Однако до начала смены нужно было зайти в школу, подписать документы.
— Педагоги первыми подняли тревогу, — рассказывает Светлана. — Потом был звонок от следователей, а дальше пустота… Ждала, что этот кошмар закончится, я проснусь, а мой ребенок живой и невредимый…
Оказалось, Кирилла по пути в школу около остановки настиг 29-летний житель Орловской области. Он приехал в Улан-Удэ к возлюбленной. Но в ночь на 17 июня пассия не пустила его на порог. Тогда изверг заподозрил подругу в измене. А школьника принял за любовника. Почему? Кирилл проходил мимо дома женщины, ведь они соседи. Но душегубу показалось, что школьник вышел от нее. Ревность ослепила его, поэтому он и разделался с невиновным выпускником.
Мужчина задержали в тот же день. В ходе допроса он дал подробные показания. Расследование продолжается по сей день.