Молили о помощи, но никто не остановился: незнакомцы хладнокровно расправились с двумя выпускниками на остановках

17-летний Кирилл и 15-летний Егор никогда не знали о существовании друг друга, но их многое объединяло. К примеру, оба они выпускники — один 11-го класса, а другой 9-го. Парни грезили получить образование и найти хорошую работу. Однако их жизни, толком не успев начаться, трагически оборвались с разницей в полгода. Егор скончался на лавочке остановки «Лисиха» в Иркутске вечером 2 декабря 2023 года после нападения толпы отморозков. Кирилла не стало утром 17 июня 2024 года на остановке общественного транспорта в Улан-Удэ. И оба были убиты холодным оружием. В последние минуты жизни они молили о помощи, но убийцы не остановились…